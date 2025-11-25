Dick's Sporting Goods alza guidance dopo vendite terzo trimestre sopra le attese

Dick's Sporting Goods

(Teleborsa) -, uno dei principali rivenditori statunitensi di articoli sportivi omnicanale, ha chiuso il(terminato il 1° novembre 2025) con una crescita del 5,7% dellee undi 0,86 dollari (vs 2,75 dollari un anno fa) e utile per azione rettificato di 2,07 dollari."Siamo estremamente entusiasti dell'acquisizione di Foot Locker, che segna un passo coraggioso e trasformativo che amplia la nostra portata e crea una piattaforma globale all'incrocio tra sport e cultura - ha commentato il- In Foot Locker, abbiamo creato un team dirigenziale di livello mondiale e stiamo adottando misure decisive per "svuotare il garage", eliminando le scorte improduttive, chiudendo i negozi con performance inferiori alle aspettative e gettando le basi per un nuovo inizio nel 2026".Dick's Sporting Goods ha alzato leper la crescita delle vendite comparabili per l'attività DICK'S a un intervallo compreso tra il 3,5% e il 4,0%, in aumento rispetto al 2,0% e al 3,5% precedente; ha aumentato l'utile per azione per l'intero anno 2025 guida per DICK'S Business in un intervallo compreso tra 14,25 e 14,55 dollari, in aumento rispetto ai precedenti 13,90-14,50 dollari.