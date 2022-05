RFI, infrastrutture sostenibili per una ripresa economica resiliente

(Teleborsa) - I cambiamenti climatici non sono solo un annoso problema ambientale, ma anche una minaccia per le nostre stesse infrastrutture, la cui progettazione non può prescindere dai valori della sostenibilità e della resilienza. Fs News dà notizia che è partito da questo assunto l’tenutasi a Roma all’Auditorium Donat Cattin con il titolo “Il Next Generation EU e il protocollo Envision: misurare la sostenibilità delle infrastrutture”.Secondo quanto ha riportato il portale del Gruppo Ferrovie dello Stato, al centro dell’appuntamento annuale dedicato al rating, il primo sistema di misurazione delle infrastrutture sostenibili, c’è infatti proprio il nuovo corso europeo, che a partire dal pianoha voluto definire una ripresa economica e sociale europea in chiave sostenibile e resiliente.“La sostenibilità è un valore-centrale per tutto il Gruppo FS e le infrastrutture sostenibili sono la chiave per generare valore nei territori”, ha dichiarato, Presidente di RFI Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) intervenuta alla Conferenza. “Tutto il Gruppo FS Italiane, attraverso il Piano Industriale decennale appena presentato vuole realizzare opere e servizi che possano creare valore per la collettività, implementando un’offerta di mobilità e logistica integrata e sostenibile. E in questo Il PNRR offre un prezioso impulso”.“Il problema attuale è che ilè ancora poco utilizzato, visto che è scelto come mezzo preferito da appena il 6% dei passeggeri e solo l’11% delle merci viaggiano via treno”, ha osservato Anna Masutti. “Dobbiamo perciò favorire uno shift modale, un cambiamento delle scelte di trasporto delle persone, ponendoci nuovi obiettivi come una maggiore connettività, interoperabilità e integrazione dei trasporti”.Un cambiamento nel segno della sostenibilità a cui devono guardare anche le infrastrutture in costruzione. E in questo ilrappresenta un valido strumento di analisi e di valutazione attraverso metriche principi oggettivi. Dal canto suo, RFI ha da tempo elaborato delle linee guida per applicare Envision alle sue infrastrutture ferroviarie, tanto che i progetti della tratta Frasso Telesino-San Lorenzo Maggiore e Apice-Hirpinia della linea ferroviaria AV/AC Napoli – Bari, hanno ottenuto nel 2019 il più alto livello raggiungibile nella certificazione, ossia il Platinum. La certificazione è stata poi confermata anche nel 2022.“Il protocollo Envision – ha sottolineato sempre nel suo intervento la Presidente di RFI - è stato condiviso anche con le imprese fornitrici e con tutti quegli stakeholder che lavorano con noi per attribuire un valore tangibile alla sostenibilità economica, ambientale e sociale delle nostre infrastrutture con l’obiettivo di preservare il nostro patrimonio storico e culturale, minimizzare l’impatto delle costruzioni, prediligere materiali green a basse emissioni e favorire il riutilizzo dei materiali in ottica di economia circolare”. Proprio questo impegno ha consentito a RFI di ottenere lo scorso anno anche il(Please in my back yard). Un riconoscimento, come ricordato da Anna Masutti, per la “cultura del fare che valorizza forme innovative di dialogo e partecipazione con il territorio creando valore, sviluppo e occupazione”.