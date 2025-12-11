Ambienta fa il proprio ingresso nei Nordics con l'apertura dell'ufficio di Stoccolma

(Teleborsa) -, asset manager leader europeo e pioniere negli investimenti focalizzati sulla sostenibilità ambientale, ha annunciato il. Si tratta della prima presenza diretta nella regione e della quinta sede globale, a conferma del forte slancio di crescita in Europa.I Paesi Nordici sono riconosciuti come, vantando una solida storia di sviluppo di soluzioni ambientali avanzate in numerosi settori. L'ingresso di Ambienta nella regione avviene in un momento caratterizzato da una crescente domanda di infrastrutture sostenibili e aziende resilienti ai cambiamenti climatici, trainati da urbanizzazione, pressione sulle risorse naturali e urgente necessità di affrontare le principali sfide ambientali, si legge in una nota.Ambienta ha completato il primo investimento nei Paesi Nordici all'inizio dell'anno con l', un gruppo leader specializzato in soluzioni sostenibili per le infrastrutture idriche.Il nuovo ufficio si concentrerà sull'identificazione di campioni della sostenibilità ambientale in Svezia, Norvegia, Finlandia e Danimarca. Il team sarà guidato da, nel ruolo di Partner del Private Equity, e da, che si unisce come Director."L'apertura del nuovo ufficio a Stoccolma rappresenta una tappa fondamentale per Ambienta, in quanto ci permette di entrare in una regione che da tempo costituisce una nostra priorità strategica - ha commentato- L'espansione nei Paesi Nordici rafforza ulteriormente la nostra piattaforma paneuropea e la capacità di crescere in linea con le nostre ambizioni. Combiniamo un network internazionale con una profonda presenza locale, supportati dalle capacità di execution di Ambienta nonché dalla consolidata esperienza nella creazione di valore sostenibile e di lungo periodo. Quest'espansione dimostra il nostro impegno a mobilitare competenze globali rimanendo al contempo saldamente connessi ai mercati locali".