"Trame.11 Festival dei libri sulle mafie", FS Italiane Official Sponsor dell'evento

(Teleborsa) - Ilin programma dal 22 al 26 giugno a Lamezia Terme, in Calabria. "La partnership – sottolinea il Gruppo in una nota – rafforza l'impegno di FS Italiane a favore del mondo della cultura e della valorizzazione del territorio, in particolare del Sud. Il Gruppo, con il nuovo piano industriale 2022-2031, gioca un ruolo chiave nel rilancio e sviluppo del nostro Paese e vuole essere protagonista di 'Un Tempo Nuovo' per sottolineare l'importanza del momento storico che stiamo vivendo, in cui è determinante reagire e guardare con fiducia alle opportunità che il futuro riserva".Ferrovie dello Stato ha da poco sottoscritto unfinalizzato ad avviare una collaborazione duratura e strutturata a tutela della legalità, del contrasto alle infiltrazioni criminali e della sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri delle opere infrastrutturali gestite dal Gruppo. In questo quadro s'inserisce l'"Un appuntamento consolidato, – si legge nella nota – in un territorio che è stato messo a dura prova dalle organizzazioni criminali, in cui si alternano dibattiti, presentazioni di libri e testimonianze dei protagonisti dell'antimafia degli ultimi tre decenni. L'edizione del 2022 si inserisce in un momento cruciale della storia d'Italia: il trentesimo anniversario delle stragi terroristiche-mafiose in cui persero la vita i magistrati Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Francesca Morvillo e gli agenti delle scorte".