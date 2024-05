Eventi e scadenze del 7 maggio 2024

Domenica 05/05/2024

Lunedì 06/05/2024

Martedì 07/05/2024

(Teleborsa) -- New York - Il Presidente Mattarella andrà in visita alle Nazioni Unite- Camera dei Deputati - La Delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare della Nato ospiterà la riunione del Gruppo speciale Mediterraneo e Medio Oriente (Gsm) dell’Assemblea. Interverranno, tra gli altri, il Presidente della Camera Fontana, i Ministri Tajani, Crosetto e Pichetto Fratin e il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Cavo Dragone- I ministri terranno un dibattito orientativo sulla parità, donne nella vita pubblica, emancipazione economica e indipendenza finanziaria delle donne, direttiva sulla parità di trattamento e varie- Riunione di politica monetaria e annuncio tassi- Le riserve ufficiali della Banca d'Italia- Pubblica l'outlook sull'energia- Parma - 22esima edizione della manifestazione di riferimento per il settore agroalimentare Made in Italy, frutto della collaborazione tra Fiere di Parma e Federalimentare.- Ottava edizione del festival organizzato da Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS),con lo scopo di sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite09:00 -- Bruxelles - I ministri procederanno a uno scambio di opinioni sulla situazione in Ucraina, sulla Palestina, sull'impegno dell'UE nei contesti fragili o politicamente distanti, su temi di attualità e varie09:00 -- Palazzo Rospigliosi, Roma - Evento finale di presentazione del Rapporto Strategico della Community Smart Building 2024 di The European House – Ambrosetti. Parteciperanno esponenti del mondo delle istituzioni italiane ed europee e rappresentanti della business community10:00 -- Condizioni di vita e reddito delle famiglie - Anno 202310:00 -- Nuvola di Fuksas, Roma - Evento organizzato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili dove i principali rappresentanti di Governo, politica e istituzioni si incontreranno con i professionisti per un confronto su PNRR, economia, fisco, sostenibilità, crisi d’impresa e collegio sindacale. Previsti, tra gli altri, gli interventi di Giorgia Meloni, dei ministri Fitto, Sangiuliano, Santanchè, Nordio e dei viceministri Sisto e Leo10:45 -- Università di Firenze - Conferenza stampa per la presentazione del prossimo Festival del Lavoro 2024. Con l'occasione saranno presentati i contenuti della ricerca “Capitale umano e transizione tecnologica. L’innovazione di competenze che serve alle imprese”, l’indagine della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro11:30 -- Palazzo Madama - Le Commissioni Bilancio di Camera e Senato, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio in relazione alla riforma della governance economica europea, svolgono l'audizione di Lilia Cavallari, presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio14:00 -- Presso CIBUS - Assemblea Pubblica di Federalimentare "L’Industria alimentare italiana: opportunità e sfide nell’Europa del futuro". Verrà presentata inoltre la Ricerca Federalimentare - Censis, "L'industria alimentare tra Unione europea e nuove configurazioni globali". Interviene, tra gli altri, il Ministro Urso15:00 -- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema15:30 -- Il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti interviene alla presentazione del secondo MIND Annual Report in videocollegamento- Comunicazione medio-lungo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Annuncio risultati e Conference Call- CDA: Approvazione informazioni finanziarie aggiuntive del primo trimestre al 31 marzo 2024- CDA: Approvazione dell’informativa finanziaria periodica aggiuntiva al 31.03.2024- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Risultati consolidati del I trimestre 2024- CDA: Resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 marzo 2024- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Risultati al 31 marzo 2024- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- CDA: Approvazione del comunicato stampa contenente un’informativa trimestrale con informazioni selezionate indicative dell’andamento dell’attività relativa al I trimestre 2024 (posizione finanziaria netta e stato di avanzamento dei trials principali di NidlegyTM e Fibromun)- CDA: Approvazione dei principali indicatori economico-finanziari relativi al I trimestre 2024- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio 2023- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione dei risultati di Gruppo 1Q24 (pubblicazione risultati e conference call)- Risultati di periodo