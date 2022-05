Scioperi, l'Autorità di Garanzia: adeguare sanzioni per organizzazioni sindacali e datori di lavoro

(Teleborsa) - Dopo la fase più acuta della pandemia che aveva condizionato l'erogazione dei servizi pubblici essenziali, il 2021 si è caratterizzato per la ripresa delle attività produttive e di un graduale aumento della conflittualità. In particolare, lo scorso anno si sono registrati 1.009 scioperi rispetto alle 894 astensioni del 2020. A sottolinearlo è stato il presidente dell'suglinei servizi pubblici essenziali,, nel corso della relazione annuale presentata alla Camera."Nel periodo più critico dell'emergenza (marzo-aprile 2020, ndr) – ha dichiarato – la Commissione ha introdotto unadegli scioperi. Il dato globale fotografa la propensione alnel settore dei, nella sua ampia declinazione. Si tratta, dunque, dalla somma aritmetica di tutte le astensioni (generali, nazionali, locali, settoriali, delle prestazioni straordinarie e accessorie), distribuite in tutto il Paese". Nello specifico, la commissione è intervenuta su 272 proclamazioni di sciopero con indicazioni preventive per segnalare delle irregolarità."Queste– ha affermato Santoro-Passarelli – hanno avuto un riscontro pari al 97%, con la revoca o l'adeguamento da parte dei, tanto che la Commissione ha aperto formale procedimento di valutazione del comportamento su 13 scioperi, la cui effettuazione è stata ritenuta". A seguito di questo elevato riscontro degli interventi preventivi "si può dire che quasi tutte le astensioni dal servizio siano state effettuate nel rispetto delle regole – ha aggiunto il presidente dell'Authority – e, dunque, con il bilanciamento con diritti costituzionali dei"."Non solo, con la mancata attuazione di scioperi illegittimi si è anche evitato al Paese un impatto economico che dallo sciopero deriva sulle. Certamente, i dati dimostrano come il settore dei servizi pubblici essenziali rimanga ancora interessato da un numero rilevante di scioperi, seppur inferiore a quello degli anni precedenti alla pandemia: nel 2019 ne furono effettuati 1.462".Santoro-Passarelli ha quindi affermato di ritenere "opportuno" un rafforzamento del ruolo dell'Autorità di Garanzia e ha sollecitato "un adeguamento degli importi delleper lee per i datori di". Il presidente ha ricordato che attualmente le multe vanno da un minimo di 2.500 euro fino a un massimo di 50.000 euro, "seppur raddoppiabili nei casi di particolare gravità della condotta". Si tratta di "una previsione oramaiper i grandi sindacati – ha spiegato – e può rivelarsi del tutto irrilevante per le amministrazioni e le grandi imprese. Per queste ultime si potrebbero ipotizzare anche forme di, quali la revoca della concessione del servizio pubblico, oppure, la perdita del profitto derivante dai costi corrisposti dagli utenti per l'utilizzo del servizio (per la proroga degli abbonamenti nel trasporto pubblico)".In relazione allal'unico intervento di riforma risale ormai al 2000. "In oltre 20 anni – ha sottolineato – la fisionomia del conflitto collettivo ha subito dei cambiamenti e, probabilmente, qualche intervento di adeguamento da parte del legislatore sarebbe auspicabile. Mi limito qui a segnalare l'opportunità di undel ruolo dell'autorità di garanzia, da sviluppare sempre nel rispetto della sua indipendenza e autonomia, nella fase di composizione del conflitto".