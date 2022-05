Gentiloni: "In Ue frenata PIL evidente. Per Italia PNRR cruciale"

(Teleborsa) - La guerra in Ucrainasia perché l'apprezzamento del dollaro provoca difficoltà a diverse economie emergenti e sia perché la crisi rende difficile la fornitura di grano, sementi e commodities fondamentali per l'agricoltura e questo può avere ripercussioni notevoli sui prezzi e sull'offerta di cibo per i paesi emergenti e in particolare per i paesi africani". Lo ha detto il commissario Ue agli Affari economici e monetariin conferenza stampa all'associazione Stampa Estera a Roma. L'impatto "di, ha aggiunto.Nonostante la guerra in Ucraina in Europpossiamo lavorare per evitare un andamento del PIL negativo" ma è ovvio che siamo ""non possiamo fare finta che non esista questo obiettivo d, obiettivo che risulta "avvantaggiato se il paese cresce", ha detto ancora spiegando che i due obiettivi degli investimenti per la crescita e del calo del debitoad un obiettivo unico.La ricetta per tenerli insieme passa: "primo,per esempio - osserva - le misure sui prezzi dell'elettricità ed energia la Commissione le giustifica e persino incoraggia" perché sono di natura temporanee. Quindi, aggiunge, "misure mirate e temporanee sono pienamente giustificate" ma "al di là di queste misure bisogna tenere un alto controllo sugli aumenti della spesa corrente per i paesi ad alto debito e lavorare per regole comuni di facilitazione degli investimenti e per un percorso di riduzione del debito più realistiche e condivise e questo sarà il lavoro delle prossime settimane in vista della"Certamente, devono avere un'attenzione particolare alla finanza pubblica. La sfida non semplice, lo è a parole ma nei fatti non è semplicissima, è di mantenere l'andamento dell'economia in territorio positivo superando la crisi in Ucraina, riprendere la crescita e al tempo stesso tenere sotto controllo il livello alto del debito", spiega Gentiloni.E "mai come questo in momento è necessario portare a termine e mettere in atto le misure e le riforme e gli investimenti collegati ai vari, ha sottolineato ancora per aumentare la crescita sostenibile.Quanto all'approvazione di unl Consiglio dei capi di stato e di governo dell'Ue. "Quello che è in discussione credo che sia la possibilità di affidare alla Commissione europea il compito di, come si dice, esplorare la possibilità di andare in questa direzione" . "Se questo fosse l'accordo tra i diversi paesi membri del Consiglio, la commissione in tempi potrebbe" procedere ma ""è difficile oggi fare previsioni. Intanto guardiamo a quello che accadrà oggi e domani"", ha sottolineato.Sul: per l'Italia, vista la mole delle risorse,e questo non