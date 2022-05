Norwegian Air ordina 50 Boeing 737 MAX 8

(Teleborsa) -, compagnia aerea a basso costo norvegese che opera in ambito sia nazionale che internazionale, ha raggiunto un accordo con Boeing per. L'accordo prevede anche. I 50 aeromobili dovrebbero essere consegnati tra il 2025 e il 2028, con un programma strettamente correlato alle attuali scadenze del noleggio degli aeromobili. Ciò comporta undella società. La società intende finanziare il saldo residuo dei pagamenti pre-consegna attraverso un flusso di cassa positivo derivante dalle attività operative."Questo è un accordo storico che stabilisce un percorso in base al quale. Ciò si tradurrà in, consentendoci di consolidare ulteriormente la nostra roccaforte nordica. L'accordo ci consente anche di servire i nostri clienti con velivoli all'avanguardia che possono funzionare sempre più con carburante sostenibile per l'aviazione", afferma Svein Harald Oygard, presidente della compagnia aerea.