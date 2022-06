BasicNet ha avviato un piano di acquisto di azioni proprie

BasicNet

(Teleborsa) -ha comunicato che a seguito della delibera assembleare di autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie, assunta il 30 maggio 2022, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di procedere all’del relativoIl programma ha la finalità - sempre nel rispetto della parità di trattamento degli Azionisti e della normativa vigente in materia – di: disporre di un portafoglio di azioni proprie da utilizzare come corrispettivo nell'ambito di eventuali future operazioni straordinarie con terzi, ovvero costituendole in garanzia nell'ambito di operazioni finanziarie; remunerare gli azionisti in particolari situazioni di mercato, il tutto nei limiti stabiliti dalla normativa vigente; cogliere opportunità di creazione di valore, nonché di efficiente impiego della liquidità in relazione all'andamento del mercato, il tutto nei limiti previsti dalla normativa vigente.In conformità a quanto deliberato dall’Assemblea, l’acquisto, effettuabile in una o più volte, potrà avere ad oggetto un numero massimo di azioni proprie pari al 20% del capitale sociale, per un, nel rispetto di tutti i limiti di legge e tenuto conto delle azioni proprie ad oggi già detenute.Al riguardo, BasicNet ha specificato che, al netto delle 6.993.602 azioni che saranno annullate a seguito della delibera assembleare assunta il 30 maggio 2022, la Società deterrà complessive 3.387.898 azioni proprie, pari al 6,27% del capitale sociale.Il programma di acquisto di azioni proprie terminerà alla data dell’Assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2022.Gli acquisti saranno effettuati a un corrispettivo unitario che non potrà discostarsi, né in diminuzione né in aumento, per più del 20% rispetto al prezzo di chiusura registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione.Intanto, a Milano, si muove al ribassocon i prezzi allineati a 6,35 euro, per una discesa dell'1,85%.