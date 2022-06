Enac, Di Palma: "Riconciliazione fra trasporto aereo e ambiente grazie all'innovazione tecnologica"

(Teleborsa) - "Nel mondo dell'aviazione civile tutto sta cambiando molto velocemente, sia in volo che a terra – ha commentato Di Palma –. Di questo si ha una netta percezione, per come le distanze si sono accorciate e per come la qualità degli aeroporti si sta adeguando alle mutate esigenze dei passeggeri. Come Enac abbiamo avviato quella che definiamo la riconciliazione tra ambiente e trasporto aereo, garantita e supportata dall'innovazione tecnologica che ne favorisce la sintesi. Tenendo conto che accanto all'integrazione intermodale treno-aereo, stiamo sviluppando un'integrazione aria-aria, in vista di una nuova mobilità che ci porterà, tanto per fare un esempio, ad arrivare alla porta di casa scendendo le scale e non salendole, perché arriveremo dal tetto e non dalla strada". È quanto ha affermato ilin occasione dellasvoltasi questa mattina presso la sede della Stampa estera a Roma."Innanzitutto la riconciliazione tra il trasporto aereo e l'ambiente superando quel pregiudizio ideologico che determina l'idea di diffidenza del trasporto aereo. È stata accettata la sfida del 2020-2030 e del 2020-2050 sull'innovazione tecnologica, sull'elettrificazione e sulla propulsione a idrogeno nel rispetto del timing europeo. Nello stesso tempo è evidente che l'idea dell'integrazione intermodale è la base dello sviluppo del Piano nazionale aeroporti e deve essere fatta cercando di sviluppare quello che è l'imprinting di un Paese. Secondo noi questo imprinting è dato proprio dagli arrivi negli aeroporti che possono raccontare il Paese in maniera positiva"."Ne parlo da tanti anni. L'elemento di riconciliazione è l'innovazione tecnologica. Attraverso l'innovazione tecnologica c'è il superamento di una difficoltà nella relazione tra la tutela ambientale e il trasporto aereo. Si parla oggi di aerei che consumano il 25% in meno, di rotte che non seguono più le torri ma grazie al controllo satellitare fanno risparmiare un sacco di carburante e di CO2. C'è l'elettrificazione dei mezzi handling in aeroporto, lo sviluppo di elettrificazione fotovoltaiche sia all'interno del sedime aeroportuale sia nei 6km circostanti senza bisogno di nessuna autorizzazione. Questo significa che trasporto aereo e ambiente sono dei temi e delle attività che sono, a mio avviso, già conciliate. È un problema di superamento di un pregiudizio".