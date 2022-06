Pfizer uscirà da Haleon (Consumer Healthcare) dopo spin-off da GSK

Pfizer

GSK

(Teleborsa) - In linea con la trasformazione diin un leader globale più focalizzato in farmaci e vaccini innovativi, l'azienda farmaceutica statunitense intende, con l'obiettivo di massimizzare il valore per gli azionisti Pfizer". Haleon è la nuova società che nascerà dallodi(di cui Pfizer ha il 32% e GSK il 68%) e che sarà quotata in modo indipendente sul London Stock Exchange dal 18 luglio. Sarà inoltre presentata domanda per quotare le American Depositary Shares (ADS) sul NYSE.Il portafoglio di Haleon sarà ampio e costituito da marchi molto noti come Sensodyne, Voltaren, Parodontax e Multicentrum. Prima dello spinoff,. Ciò si tradurrà in particolare, in proventi in contanti di oltre 7 miliardi di sterline per GSK, ha evidenziato il colosso farmaceutico britannico. A seguito della scissione,, mentre fino al 6% sarà detenuto da GSK. Il 32% sarà tenuto da Pfizer (che poi intende dismettere la quota) e alcune Scottish limited partnerships deterranno complessivamente il 7,5%.