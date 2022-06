Europa tonica. Piazza Affari non si allinea

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che scambiano con un frazionale rialzo. Resta indietro invece la piazza di Milano che non riesce a cogliere il vento europeo degli acquisti.L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,31%. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,25%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del 2,18%, scendendo fino a 112,8 dollari per barile.Sensibile peggioramento dello, che raggiunge quota +201 punti base, aumentando di 11 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,20%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,56%, preda dei venditori, con un decremento dello 0,98%, e denaro su, che registra un rialzo dello 0,80%.Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,13% sul; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 26.580 punti, sui livelli della vigilia.In moderato rialzo il(+0,62%); come pure, leggermente positivo il(+0,5%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,70%),(+1,50%),(+1,34%) e(+1,12%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,74%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,18%.Tentenna, che cede lo 0,72%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,53%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,60%),(+2,53%),(+2,05%) e(+1,84%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,88%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,73%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,26%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,08%.