Allianz, contraccolpo di 400 milioni da vendita maggioranza operazioni russe

(Teleborsa) -, società tedesca di servizi assicurativi e finanziari, ha deciso di, il proprietario dell'assicuratore russo P/C Zetta Insurance. Al closing, Allianz deterrà una partecipazione di minoranza del 49,9% nella società combinata.Il colosso assicurativo stima che l'operazione avrà un, in gran parte dovuto alla riclassifica dell'impatto negativo dei cambi sul patrimonio netto. I requisiti patrimoniali e la posizione di cassa del gruppo Allianz "non subiranno impatti", si legge in una nota.L'accordo, che segue la decisione di Allianz di ridimensionare le operazioni in Russia, è volto "a", viene sottolineato.Discreta la performance di, che si attesta a 196,1, in. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 196,8 e successiva a 198,8. Supporto a 194,9.