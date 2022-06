IEG, RiminiWellness: novità e proposte dal mondo fitness

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) - Ha preso il via ieri, e proseguirà fino a domenica 5 giugno,la 16esima edizione della manifestazione di. Sabato e domenica la fiera di Rimini di IEG vivra` il culmine dell'appuntamento dedicato a mondo fitness, benessere, sport e sana alimentazione.Tra i 20 padiglioni occupati dalla manifestazione, – spiega IEG in una nota – novita` di prodotto e discipline d'allenamento da provare da soli o in compagnia con 1.500 ore di esercizi.All'interno della manifestazione è possibile provare bike progettate dai campioni del ciclismo per l'allenamento indoor, a casa e in palestra, con uno schermo da 22", per un'esperienza immersiva. Presenti, inoltre, circuiti acquatici completati da soluzioni tech divise fra digitale, monitoraggio e prevenzione alla salute, per piscine e club. Non mancano le palestre a bordo di truck, su cui vivere un'esperienza inedita di movimento. La tecnologia e` anche integrata nei bastoncini da sci di fondo o da nordic walking, per acquisire e gestire una serie di parametri dinamici e inerziali rilevabili durante l'attivita` motoria.Fra le discipline proposte, appare lo yoga declinato in tutte le sue forme, la poledance, gli allenamenti coreografici che uniscono esercizi di danza classica al fitness, gli esercizi a corpo libero utilizzando esclusivamente il peso dell'individuo contro la gravita`, per sviluppare forza e resistenza. L'allenamento puo` essere anche in amaca, miscelando il pilates e il total body workout.In fiera, grazie all'area FoodWell Expo, anche tante proposte per una corretta nutrizione. Tra insalate e zuppe, estratti freschi di frutta e verdura, ecco anche i mix di sostanze vegetali biologicamente attive, ottenuti da micro- vegetal, nonche´ tanti alimenti ad alto contenuto proteico, da consumare in una dieta varia e bilanciata. Non mancano proposte vegane e creme spalmabili.