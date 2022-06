RH, primo trimestre i forte rialzo ma vede rallentamento domanda

(Teleborsa) - RH, rivenditore di mobili per la casa (precedentemente noto come Restoration Hardware), ha registratoin aumento dell'11% a 957 milioni di dollari neldell'anno fiscale 2022 (terminato il 30 aprile 2022) rispetto agli 861 milioni di dollari di un anno fa e del 98% rispetto al 2020. Ilè cresciuto di 480 punti base nel primo trimestre, trainato da un aumento di 390 punti base dei margini dei prodotti.L'è cresciuto del 50% a 213 milioni di euro, mentre l'è aumentato del 59% a 7,78 dollari. Il mercato, secondo dati Refinitiv, si aspettava un utile per azione di 5,40 dollari su ricavi di 924,8 milioni di dollari."Nonostante la nostra performance finanziaria record nel primo trimestre, abbiamo assistito a un, iniziato al momento dell'invasione russa dell'Ucraina e ulteriormente rallentato durante l'interruzione del mercato negli ultimi mesi", ha commentato il presidente e amministratore delegato Gary Friedman.