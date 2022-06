BOJ, Kuroda: proseguiamo con tenacia l'aggressivo allentamento monetario

(Teleborsa) - "L'economia giapponese è ancora sulla via della ripresa dalla pandemia ed è stata sottoposta a pressioni al ribasso dal lato del reddito a causa dell'aumento dei prezzi delle materie prime. In questa situazione, l'inasprimento monetario non è affatto una misura adeguata. La priorità assoluta per la Banca èincentrato sul controllo della curva dei rendimenti e quindi sostenere fermamente l'attività economica". Lo ha detto, in un discorso sulla politica monetaria."A differenza di altre banche centrali - ha spiegato -. Per questo motivo è certamente possibile che la Banca continui a stimolare la domanda aggregata dal lato finanziario". A differenza degli Stati Uniti e dell'Europa, l'inflazione del Giappone rimane infatti modesta e guidata da fattori temporanei come l'aumento dei costi delle materie prime."Affinché i prezzi salgano come previsto e si avvicinino al 2 per cento in modo stabile, è necessario creare un circolo virtuoso che generi sinergia tra aumenti salariali e aumenti dei prezzi", ha detto Kuroda in un altro passaggio.Nelle sue conclusioni ha affermato che "la Banca adotterà una posizione ferma nel proseguire con l'allentamento monetario, in quanto fornirà un contesto macroeconomico in cui è probabile che i salari aumenteranno in modo che l- che hanno iniziato a essere visti di recente - porteranno a un'inflazione sostenuta".