Giorgetti: evitare recessione "obiettivo irrinunciabile e strategico"

(Teleborsa) -Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico,nel corso di un'audizione alle commissioni Bilancio e Finanze della Camera sul decreto aiuti."Per farlo - ha aggiunto -e, in particolare, degli investimenti privati che hanno avuto un ruolo determinante nella fase espansiva che il"Ancora oggi - ha proseguito Giorgetti - i dati del primo trimestre evidenziano, pur nel quadro di un'economia in forte rallentamento, il contributo positivo alla crescita da parte degliL'intervento del governo a sostegno delle imprese, contenuto nel decreto aiuti,considerato cheche lo caratterizza, impone, infatti, di monitorare e reagire tempestivamente ai mutamenti che dovessero intervenire nel quadro economico".Il Mise, ha aggiunto, "coerentemente con la sua missione istituzionale, continuerà a farlo raccogliendo le sollecitazioni degli stakeholder e gli spunti che lo stessoIl decreto aiuti - ha detto Giorgetti - prevede un rifinanziamento deldestinato a sostenere le imprese impegnate su progetti di grande rilevanza tecnologica o produttiva,"Allo scopo di garantire una piu' ampia copertura al complesso delle iniziative già lanciate, abbiamo incrementato con una disposizione del decreto la dotazione del Fondo IPCEI, rifinanziando il Fondo perper complessiviha detto il ministro, puntualizzando che "resta fermo che tali risorse, ancorchè urgenti non sono sufficienti a far fronte all'ammontare dei progetti in corso"."Gli importanti progetti comuni dinell'ambito della politica industriale europea", ha spiegato ancora Giorgetti aggiungendo che "in questa fase, dopo i progetti su batterie e microelettronica 1, sono in corso di avanzamento quelli su idrogeno, microelettronica 2, salute e cloud". "Per la quantità e la qualità dei progetti presentati dalle nostre imprese,Ciò, ovviamente, si traduce di una forte di richiesta di risorse, a copertura dei deficit di finanziamento dei progetti. Nello specifico - ha aggiunto -, sono allo stato disponibili 2,75 miliardi, a fronte di risorse necessarie per coprire l'intero fabbisogno d