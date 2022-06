PNRR, Gruppo BCC Iccrea stanzia plafond da 2,5 miliardi per sostegno PMI

(Teleborsa) - Il, il maggiore gruppo bancario cooperativo italiano, haper accompagnare, nell'orizzonte temporale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), le micro e Piccole e Medie Imprese (mPMI) nei loro progetti di sviluppo e affiancarle nel percorso di accesso alle risorse del recovery plan. Inoltre, il gruppo bancario ha perfezionato un, società attiva nel comparto della finanza agevolata, per supportare le imprese italiane in questo specifico ambito.Il Gruppo BCC Iccrea ricorda che il progetto PNRR ha previsto l'della capogruppo che coordinerà le diverse progettualità, in aggiunta a business unit specialistiche, da tempo avviate nell'ambito della Divisione Impresa per affiancare le BCC affiliate nei settori turismo, agribusiness, finanza strutturata, project energetico, PPP, estero, transaction banking e terzo settore.