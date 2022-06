High Quality Food ammessa su EGM. Debutto il 9 giugno

Banca Finnat

(Teleborsa) -, gruppo italiano attivo nel settore agro-industriale di alta qualità, hadelle azioni ordinarie e dei warrant sul mercato Euronext Growth Milan (EGM), il segmento di Piazza Affari dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita.. Come già reso noto, il gruppo romano ha raccolto 2,9 milioni di euro, con un prezzo di collocamento determinato in 1,90 euro per azione e una capitalizzazione all'avvio delle negoziazioni di 16,9 milioni di euro (flottante al 16,97%)."Siamo molto orgogliosi di questo risultato ed accogliamo con entusiasmo l'esito positivo dell’operazione di quotazione in Borsa, portando così a compimento una fondamentale tappa della strategia di crescita di HQF - ha commentatodi High Quality Food -accelerando l'espansione in Italia e all'estero, con le opportunità derivanti dall'ingresso nel mercato dei capitali"."Ringraziamo gli investitori che hanno creduto nel nostroin un processo di economia circolare e siamo lieti di poter condividere con i nostri nuovi Azionisti e con il mercato i progetti di sviluppo ed i risultati futuri - ha aggiunto - Ringraziamo tutti i nostri Advisor per averci accompagnato con professionalità ed attenzione in questo complesso processo di quotazione eper aver soddisfatto con la raccolta le risorse finanziarie attese".Alla società sono stati attribuiti i seguenti codici identificativi: ISIN Azioni Ordinarie IT0005450694 – Ticker HQF; ISIN Warrant HQF 2022-2025 IT0005496796 – Ticker WHQF25. High Quality Food ha, consigliere e CFO della società, che ha ricoperto un ruolo rilevante anche nel processo di quotazione.