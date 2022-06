Intrum Italy, nuove iniziative di welfare aziendale per 900 dipendenti

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, tra i principali operatori italiani attivi nei servizi al credito (partecipata al 51% da Intrum Group e al 49% da), ha avviato una favore di circa 900 dipendenti. Tra le iniziative ci sono l'incremento al 3,75% (al 4% dal 2024) della contribuzione minima a carico dell'azienda da versare nei fondi di previdenza complementare e l'introduzione di un contributo annuale pari a 120 euro - sotto forma di contribuzione a previdenza complementare - per ogni figlio a carico, oltre che di un assegno annuale pari a 4.000 euro per familiari disabili.Per gliè previsto un incremento al 6% della contribuzione previdenziale complementare, e un versamento una tantum, pari a 1.000 euro, sulla posizione contributiva per ogni nascita. Inoltre sono state introdotte, raddoppiato le giornate di permesso per i neogenitori e previsto agevolazioni in caso di particolari emergenze verso familiari non autosufficienti."Abbiamo voluto mettere in atto una serie di azioni che testimonino come l'attenzione al cliente parta per noi dalla tutela delle persone che fanno parte della nostra squadra e delle loro famiglie - ha commentato Massimo Martinoia, responsabile HR di Intrum Italy - La pandemia ci ha portato, inoltre, a rivedere unanei confronti dei nostri professionisti".