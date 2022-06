Credit Suisse balza dopo indiscrezione su potenziale takeover da State Street

Credit Suisse

(Teleborsa) -annulla le perdite che stava registrando dopo il profit warning e sale in Borsa dopo l'indiscrezione di un giornale svizzero sul fatto chesia. Inside Paradeplatz ha riferito che Credit Suisse potrebbe essere prossima alla fine dei suoi 166 anni di storia come banca svizzera indipendente, con State Street pronta a offrireL'offerta di State Street è "", secondo la fonte citata dal giornale di Zurigo. "Ciò presuppone che l'offerta non sia un'acquisizione ostile, ma che gli americani abbiano agito in modo", si legge nell'articolo.State Street è leader a livello mondiale nella, tra cui investment servicing, investment management, investment research e trading. Ha 41.700 miliardi di dollari di asset in custodia e amministrazione e 4 miliardi di dollari di asset in gestione al 31 marzo 2022.A un'ora dall'uscita dell'articolo,si attesta a 6,936 franchi, in. Prima dell'indiscrezione scambiava a quota 6,21 franchi. Questa mattina la banca svizzera ha comunicato che probabilmente registrerà una, a causa della volatilità che ha colpito la divisione investment banking.