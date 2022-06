Delta Air Lines ha inaugurato il nuovo Terminal C di NY La Guardia

Delta Air Lines

(Teleborsa) -ha, a completamento dei lavori nello scalo che hanno richiesto complessivamente un investimento di 8 miliardi di dollari e sei anni di lavoro. Il solo Terminal C è costato 4 miliardi di dollari, compreso un investimento di 500 milioni di dollari da parte dell'Autorità Portuale per strade e infrastrutture logistiche.La nuova area si sviluppa sue dà accesso aattraverso un'unica sala arrivi e partenze, con impiego di tecnologie avanzate, come la consegna dei bagagli hands-free e le funzionalità di screening dell'ID digitale.