Inditex (Zara), balzo degli utili con "desiderio clienti di tornare a vita normale"

(Teleborsa) - Il motore principale per la crescita delle vendite di, multinazionale spagnola dell'abbigliamento che controlla marchi come Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti e Bershka, "è il". Lo ha detto ilcommentando i dati del primo trimestre (1 febbraio - 30 aprile 2022), che ha visto una crescita deidel 36% a 6,74 miliardi di euro, sostenuta da una forte ripresa delle visite dei clienti in negozio e da una buona accoglienza per le collezioni della nuova stagione di tutti e sette i marchi.La crescita è stata robusta in tutte le aree geografiche, ad eccezione didove i negozi del gruppo (comprese le sue piattaforme online) sono stati temporaneamente chiusi, rispettivamente dal 24 febbraio e 5 marzo, e la Cina, dove 67 negozi sono stati interessati dalle restrizioni legate al Covid. I ricavi dellesono "rimasti positivi", in calo del 6% su base annua, consolidando quindi quasi tutta la crescita del 67% registrata nello stesso periodo del 2021.L'è stato di 760 milioni di euro, in crescita dell'80% su base annua. Il margine lordo si è attestato al 60,1%, il livello più alto in un decennio, mentre la crescita dei costi operativi (+24%) è stata inferiore alla crescita delle vendite. La società ha deciso didi 216 milioni di euro a copertura di tutti i costi straordinari derivanti dalla chiusura temporanea delle attività in Ucraina e Russia.Durante la call con gli analisti, il CEO ha affermato che gli Stati Uniti sono ancora il secondo mercato più grande per Inditex dopo la spagna, con la crescita delle vendite negli USA che rimane forte. Il gruppo non si aspetta cambiamenti significativi nella politica dei prezzi. "Continuiamo a prevedere che ilcon un tasso mid single digit, senza alcun impatto sul volume", ha spiegato Oscar Garcia Maceiras.Ottima la performance di, che si attesta a 23,26 con. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 23,49 e successiva a 24,04. Supporto a 22,94.