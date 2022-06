Ucraina, Turchia: possibile ripresa colloqui Mosca - Kiev

(Teleborsa) - Proseguenell'est dell'Ucrainasempre più urgente con il ministro degli Esteri turcoche ha ricevuto adLaper creare corridoi sicuri per il trasporto di grano dai porti dell'Ucraina attraverso il mar Neroha affermato il ministro degli Esteri turco Cavusoglu durante una conferenza stampa congiunta ad Ankara con l'omologo russo avrov trasmessa dalla Tv di Stato Trt. Quanto alla richiesta della Russia di revocare le sanzioni è "legittima", dice la Turchia nell'ambito del colloquio.Con il ministro turco, ha dettoabbiamo parlato "dei problemi di trasporto del grano ucraino che i colleghi occidentali cercano di presentare come una catastrofe:. Questo non ha a che fare con la crisi alimentare". Lavrov ha tuttavia detto di apprezzare "gli sforzi dei nostri amici turchi per per sbloccare il grano, sminare i porti ucraini e permettere l'accesso alle navi straniere che al momento sono in ostaggio". "La crisi alimentare non ha origine da questa guerra", ha detto ancora sottolineando cheDi crisi alimentare ha parlato anche la Presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen alla Plenaria del Parlamento europeo definendola frutto diIl cibo è diventato parte dell'arsenale del terrore del Cremlino", ha detto ribadendoIntanto,el suo ultimo Economic Outlook, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico non inserisce una stima precisa sull'economia russa, ma nella conferenza stampa di presentazione la capo economista Laurence Boone ha affermato che ci si attende che il PIL russo segni un meno 10% quest'anno. Intanto "iniziano a mancare materiali per il manifatturiero e parti di ricambio per le auto", ha aggiunto. E secondo il segretario generale dell'Ocse, Mathias Cormann "l'impatto negativo delle sanzioni contro la Russia e della guerra può essere fermato: la Russia deve fermarsi.a detto.