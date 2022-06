Plenitude, dividendi pari a 25% utile netto. Goberti: obiettivi di crescita chiari

Eni

(Teleborsa) -, il business retail e legato alle energie rinnovabili di(precedentemente nota come Eni Gas e Luce), intendeda 0,6 miliardi di euro nel 2021 a 1,4 miliardi di euro nel 2025, raggiungere un CFFO pari a 1,1 miliardi di euro nel 2025, fare investimenti medi annui pari a 1,8 miliardi di euro nel periodo 2022-2025 (orientando circa l'80% dei capex complessivi alle attività legate alle rinnovabili) e avere uncon un debito inferiore a 3-4x l'EBITDA nel medio termine. Lo ha spiegato la società in occasione dell' annuncio del lancio di un'offerta pubblica iniziale (IPO) per la quotazione delle proprie azioni su Euronext Milan.Inoltre, la società ha come obiettivo una politica dei dividendi che permetta la distribuzione di capitale agli investitori, mantenendo la flessibilità per investire in progetti di crescita, dando la priorità agli impegni di crescita e a un profilo investment grade. Plenitude prevede didi pertinenza del gruppo, con la prima distribuzione attesa per il 2023."Siamo entusiasti di proseguire lungo il percorso per la quotazione su Borsa Italiana - ha commentato l'- Plenitude è impegnata nel creare valore per tutti gli stakeholder, attraverso lo sviluppo degli investimenti nelle rinnovabili e nella mobilità elettrica e una proposta integrata e diversificata per offrire energia decarbonizzata a tutti i suoi clienti. Si tratta di una proposta unica, frutto della nostra forte convinzione chee risponde efficacemente alle emergenti esigenze del mercato dell'energia"."Abbiamoper espandere il nostro portafoglio e verso quegli obiettivi lavoriamo incessantemente - ha aggiunto - Intendiamo farlo mantenendo una solida posizione finanziaria e un profilo investment grade. Siamo una società benefit,e a raggiungere l'obiettivo di zero emissioni GHG nette, scope 1, 2 e 3 entro il 2040".Ildi Plenitude, alla data di inizio delle negoziazioni, sarà composto da: Alessandro Lorenzi (presidente, amministratore indipendente non esecutivo), Stefano Goberti (CEO e amministratore esecutivo), Nella Ciuccarelli (amministratore indipendente non esecutivo), Rita Marino (amministratore non esecutivo), Antonella Mei-Pochtler (amministratore indipendente non esecutivo). Al 31 marzo 2022, Plenitude impiega oltre 2.000 persone.