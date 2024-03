EuroGroup Laminations, utile 2023 scende a 38,6 milioni. Dividendo di 0,042 euro

EuroGroup Laminations

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e nella produzione di statori e rotori per motori e generatori elettrici, ha chiuso ilconpari a 835,9 milioni di euro, in leggera flessione dell'1,8% rispetto al 2022 (851,1 milioni). Il risultato è stato guidato dalla solida crescita del segmento EV & Automotive, che ha quasi completamente compensato la contrazione del segmento Industrial.Nel 2023 l', al netto dei costi non ricorrenti per l'IPO, l'acquisizione di DS4 e per HR, è stato pari a 116 milioni di euro, in crescita dell'11,6% rispetto all'anno precedente (103,9 milioni) con unal 13,9%, in netto rispetto al 12,2% registrato nel 2022. L'ha raggiunto 38,6 milioni di euro, in diminuzione dell'11,8% rispetto al 2022 (43,8 milioni), per via dell'aumento degli oneri finanziari netti, che includono anche 6,4 milioni di euro di perdite su cambi non realizzate."Grazie alla performance del 2023 annunciamo la prima distribuzione di un dividendo da società quotata in Borsa - ha aggiunto l'AD Marco Arduini - In aggiunta, il Consiglio di Amministrazione ha approvato una politica di dividendi flessibile, sostenibile, e coerente con il nostro piano di crescita e di investimenti. Confermiamo il nostro impegno nel creare valore per gli azionisti e la fiducia nelle prospettive future della società".L'al 31 dicembre 2023 è diminuito di 148,6 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2022 (259,4 milioni), attestandosi a 110,8 milioni, con un conseguente miglioramento della leva finanziaria (1,0x al 31 dicembre 2023, rispetto a 2,5x al 31 dicembre 2022).Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'assemblea degli azionisti la distribuzione di unpari a 0,042 euro per ciascuna azione avente diritto agli utili (con esclusione delle azioni proprie detenute dalla Società), corrispondente a complessivi circa 6,8 milioni di euro.