Just Eat Takeaway vola in Borsa. Interesse private equity per Grubhub

(Teleborsa) -sulla Borsa di Amsterdam per, colosso delle consegne di cibo a domicilio nato a febbraio 2020 dalla fusione dell'olandese Takeaway.com e del britannico Just Eat. Secondo quanto riferito da Bloomberg, la società ha attirato l'(tra cui) per laAd aprile, in un inaspettato dietrofront, Just Eat Takeaway.com aveva annunciato di stare "esplorando attivamente l'introduzione di un partner strategico e/o la vendita parziale o totale di Grubhub". Il protagonista europeo del delivery avevadella piattaforma statunitense (per 7,3 miliardi di dollari). Gli analisti ritengono improbabile che Just Eat Takeaway.com possa ottenere una somma anche solo vicina a quanto l'ha pagata.Ottima la performance di, che si attesta a 21,28 con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 21,55 e successiva a 22,21. Supporto a 20,89.