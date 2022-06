Redelfi, Integrae SIM avvia copertura con "BUY" e TP a 3,2 euro

Redelfi

(Teleborsa) - Integrae SIM hasul titolo, management company che opera nell'ambito della transizione digitale e green attraverso tre unità di business trasversali attive rispettivamente nei settori Green, Martech e Greentech. La società si è quotata l'8 giugno 2022 su Euronext Growth Milan (EGM) con un prezzo di collocamento di di 1,25 euro euro per azione. Ilper azione, mentre. Integrae SIM è Euronext Growth Advisor per la società ed è stato Global Coordinator del collocamento funzionale alla quotazione.Nei prossimi anni, gli analisti si aspettano che, che passerà da 1,22 milioni di euro nell'esercizio appena chiuso ai 3,90 milioni di euro del 2022 fino a raggiungere un valore di 25,55 milioni di euro del 2025, per una crescita in termini di CAGR 21-25 pari al 114,1%. L'EBITDA margin dovrebbe passare dal -67,3% del 2021 al 31,7% del 2025. Integrae SIM evidenzia chederiva da due fattori: il gap temporale tra la realizzazione del fatturato e l'evidenza della redditività; il fatto che una buona parte dei prodotti più redditizi non sono ancora disponibili sul mercato.Tra ivengono citati: il know-how tecnologico e la velocità di identificazione e sviluppo soluzioni innovativedisruptive; la consolidata esperienza del management; la profonda conoscenza del mercato green; la trasversalità e l'integrazione delle Business Unit grazie alle competenze digitali; la diversificazione del modello di business; l'attenzione alla sostenibilità e alle tematiche ESG. Tra ici sono: la fase di startup per alcune società del gruppo; la mancanza di financials storici per alcune società del gruppo; la struttura organizzativa in evoluzione. Inoltre, isono la normativa relativa alle più evolute tecnologie (es. NFT) ancora in via di sviluppo e la necessità di investimenti significativi per lo sviluppo delle soluzioni innovative.