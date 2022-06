Al via la Summer Experience 2022 di Trenitalia

Nuovi servizi e collegamenti multimodali door to door per incentivare il trasporto collettivo ferroviario. È partita da oggi la Trenitalia Summer Experience, un’offerta di viaggio personalizzata sempre più integrata, sostenibile e conveniente messa in campo dal polo passeggeri del Gruppo FS e dedicata agli spostamenti turistici grazie ai collegamenti e i servizi offerti da Trenitalia, Busitalia e Ferrovie del Sud Est.

"Da oggi e per tutta l’estate 2022 - si legge su FS News, il portale di informazione del Gruppo Ferrovie dello Stato - saranno oltre 240 le Frecce che circoleranno ogni giorno, con più fermate dedicate al turismo estivo, per garantire collegamenti sempre più capillari. Maggiori collegamenti e fermate anche per i 124 Intercity Giorno e Notte che viaggiano sul territorio nazionale. Aumentano, inoltre, durante i mesi estivi, i collegamenti e le fermate per i 6.800 treni regionali, con la conferma dei collegamenti Line per raggiungere in treno le migliaia di località italiane e Link (treno+autobus o treno+nave). Più treni e collegamenti da e per l’estero, in aumento rispetto al periodo pre-Covid, con il Frecciarossa Milano-Parigi e Parigi-Lione, e con gli Eurocity e gli Euronight per la Svizzera, l’Austria e la Germania".

"Con l’avvio della Trenitalia Summer Experience 2022 - ha evidenziato Luigi Corradi, Amministratore Delegato di Trenitalia, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Milano dello scorso 31 maggio - il nostro obiettivo è valorizzare e incentivare la scelta del treno anche coniugandolo in maniera efficace con altri mezzi di trasporto quando necessari a raggiungere le mete finali più amate dai nostri clienti. Guardiamo all’esperienza di viaggio nella sua interezza per abbinare sostenibilità, comodità, convenienza e capillarità e rispondere così a un aumento di domanda di mobilità estiva che trova una prima benaugurante conferma nelle prenotazioni già registrate per i prossimi mesi".

Tra le novità attese quest’anno c’è anche la nuova livrea del Frecciarossa, che progressivamente sarà estesa ai treni ETR 700 ed ETR 600, oltre che Frecciarossa 500 e 1000.

E novità sono già state introdotte anche per i nostri amici a quattro zampe che fino al prossimo 15 settembre potranno viaggiate gratuitamente su Frecce e Intercity e a metà prezzo sui treni regionali.

(Teleborsa) -