Enel, on line il nuovo sito che racconta "60 anni di futuro e di energia"

(Teleborsa) -dedicato al suo sessantesimo anniversario, un ambiente digitale con cui il Gruppo racconta "60 anni di futuro e di energia"."Chi entra nel sito web entra nella nostra casa – ha dichiarato– un luogo in cui ogni ospite possa sentirsi accolto e trovare agevolmente contenuti sulla storia della nostra azienda e la sua evoluzione. Soprattutto, vogliamo far comprendere la filosofia che in tutti questi anni ci ha permesso di crescere, innovare e ampliare i nostri servizi per accompagnare le persone verso nuovi usi dell’energia e creare valore condiviso".Attraverso il nuovo il Gruppo racconta, con lo stile pop delle linee grafiche e modalità di navigazione interattiva, la sua storia tra passato, presente e futuro. Insono in primo piano le "che mettono in evidenza i progetti e le iniziative realizzati negli anni dal Gruppo: una sorta di libro pop up che – spiega Enel in una nota – invita l'utente ad approfondire le sei decadi portanti su cui è strutturato lo storytelling. Ogni decade è rappresentata da una creatività dedicata ed è accompagnata da una selezione di foto storiche corredate da una breve descrizione. La scorrevolezza della navigazione è assicurata anche da una serie di highlights, che rimandano agilmente ad approfondire i principali pilastri della strategia del Gruppo: rinnovabili, elettrificazione, digitalizzazione e persone.Laattraverso la valorizzazione del patrimonio archivistico audio e foto, rappresenta il cuore della narrativa: il "Diario dell'energia" è l'espediente visivo per rendere la storia immersiva, personalizzata ed empatica attraverso una voce narrante che accompagna storie, appunti, fotoricordi e illustrazioni. L'con playlist e podcast dedicati, realizzati in collaborazione con Enel Radio, contribuisce alla sinergia tra touch point, verticalizzando con approfondimenti tematici i singoli contenuti.In parallelo, e coerentemente con il nuovo stile, è stato riorganizzato anche il: un riassetto che ha modernizzato sia la veste grafica sia la forma dei contenuti, con la valorizzazione in home page della video strategy.