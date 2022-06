Stellantis lascia ACEA e lancia il "Freedom of Mobility Forum"

Stellantis

(Teleborsa) -ha comunicato che cesserà di essere membro Associazione dei Costruttori Automobilistici Europei () entro la fine di quest'anno, mentre a inizio 2023 dovrebbe organizzare il primo "", un incontro annuale aperto per il dibattito pubblico sui temi della mobilità sostenibile per la società. Il gruppo automobilistico, nato dalla fusione tra i gruppi PSA e FCA, spiega che il forum sarà "un incontro annuale aperto di appassionati risolutori di problemi impegnati in un processo decisionale basato sui fatti, cheper la società a fronte delle implicazioni del riscaldamento globale."Le sfide ambientali che ci attendono, insieme a un ambiente economico in rapida evoluzione, richiedono un ache coinvolga tutti coloro che desiderano contribuire alla costruzione di una mobilità sostenibile - ha dichiaratodi Stellantis - Intendiamo creare un forum pubblico in cui i partecipanti possano riunirsi per affrontare le questioni chiave che circondano il dibattito sulla mobilità decarbonizzata e individuare i prossimi passi da compiere insieme. È in gioco l'accesso a una mobilità pulita, sicura e conveniente per i cittadini di tutto il mondo".Il "Freedom of Mobility Forum" sarà pianificato e coordinato da unche rappresenteranno i vari stakeholder del settore, tra cui fornitori di mobilità e tecnologia, accademici, politici e scienziati. Il forum ospiterà dibattiti su un numero selezionato di argomenti per ogni edizione nell'ambito dei seguenti principi di impegno:(diverse questioni con un approccio a 360 gradi);(fatti per fornire approfondimenti e possibili soluzioni);(aperto al pubblico per garantire che tutte le posizioni siano rese disponibili a tutti);(impegnarsi in modo onesto, rispettoso e collaborativo).