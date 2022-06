Atlante si aggiudica gara per colonnine ricarica Aeroporto Fiumicino

NHOA

(Teleborsa) -, società del Gruppospecializzata nella ricarica di veicoli elettrici,, società del Gruppoche gestisce gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino.Nel 2019, prima dell’impatto del Covid-19, ADR ha visto transitare oltre 49 milioni di passeggeri nei propri scali, che gestisce con un impegno sulla sostenibilità. La gara si inserisce dunque nella più ampia strategia di sostenibilità di ADR che, oltre all’, punterà allain loco grazie a pannelli fotovoltaici e sistemi di stoccaggio d’energia.Nello specificostazioni di ricarica alimentate al 100% da fonti rinnovabili: un minimo disaranno dislocati tra i parcheggi alle partenze, agli arrivi e quelli riservati al noleggio con conducente, con l’obiettivo di offrire ai viaggiatori di tutto il mondo un’esperienza di mobilità elettrica intuitiva e, soprattutto, ultra-rapida. Le azioni saranno fruibili H24 e 7 giorni su 7 e compatibili con ogni standard di ricarica e provider di servizi per la mobilità elettrica."Sono fiero di poter annoverare tra i recenti successi di Atlante anche un sito del prestigio dell’Aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino. Con la nostra tecnologia contribuiremo al piano di sostenibilità di ADR e offriremo un servizio prezioso per tutti i viaggiatori e gli utenti dell’aeroporto, costruendo un ecosistema di mobilità che abiliti la ricarica di ogni veicolo elettrico in pochi minuti”, ha dichiarato, CEO di Atlante.Questo accordo di Atlante con ADR arriva a meno di 6 mesi dall’accordo per l’elettrificazione degli aeroporti di Milano Linate e Malpensa insieme a Free To X e rappresenta un ulteriore passo avanti nella realizzazione della rete che entro il 2030 conterà oltre 35.000 punti di ricarica rapida e ultra-rapida.