Fiera Milano, interlocuzioni con Firenze Fiera per potenziale partnership

Fiera Milano

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di di, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi, ha firmato conun accordo di riservatezza per l'. La potenziale partnership ha ad oggetto "la definizione ed implementazione di iniziative di sviluppo congiunto in ambito fieristico e congressuale" si legge in una nota.Nella stessa seduta, il CdA ha nominato mediante cooptazione. Resta rimarrà in carica fino all'assemblea dei soci chiamata ad approvare il Bilancio al 31 dicembre 2022 e sostituisce Anna Gatti, che aveva comunicato le proprie dimissioni il 31 marzo 2022. Ferruccio Resta è professore e rettore del Politecnico di Milano.A seguito della nomina per cooptazione, il: Carlo Bonomi, Luca Palermo, Alberto Baldan, Stefania Chiaruttini, Francesca Golfetto, Angelo Meregalli, Marina Natale, Elena Vasco e Ferruccio Resta.