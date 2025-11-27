“C’è posto per te” fa tappa a Verona: oltre 1.200 offerte di lavoro a Job&Orienta 2025

(Teleborsa) - Al via da ieripresso il(Viale del Lavoro, 8, 37135 Verona), la tappa di, il truck del lavorosocietà in house del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.Il progetto è concepito per, offrendo un supporto concreto alle politiche attive per l’occupazione. Si inserisce in una strategia più ampia, volta a rivoluzionare il paradigma dei servizi per il lavoro: non più strutture statiche, ma, promuovendo la loro attivazione attraversoL’iniziativa mira a informare, orientare e favorire l’inserimento lavorativo tramite strumenti efficaci di networking, mettendo al centro la persona e le sue esigenze. Particolare attenzione ècon l’obiettivo di sensibilizzarli sulle opportunità offerte dalle politiche nazionali e regionali e di accrescere la conoscenza delle risorse disponibili.Durante la prima giornata di ieri,che proseguiranno anche oggi con l’avvio dei recruiting e la continuazione dei laboratori.Nel corso delle giornate, i partecipanti potranno prendere parte a. Tra le proposte figurano approfondimenti sulle professioni del futuro, incontri dedicati alla scoperta delle proprie potenzialità personali – definite "le forze del viaggio" – e attività pratiche come il laboratorio STEM e quello sul sistema duale, pensato per prepararsi direttamente sul campo. Sarà possibile partecipare anche a. Non mancheranno momenti di orientamento all’autoimpiego, focus sul tirocinio come primo passo verso il mondo del lavoro e il laboratorio "Mind the gap", dedicato a riflettere sui divari di genere. Inoltre, per tutta la giornata, saranno attive iniziative di outreach all’interno della fiera con l’obiettivo di raccogliere opinioni e desideri dei ragazzi, rendendoli parte integrante dell’evento.Inoltre, per tutta la giornata sonoin giro per la fiera per raccogliere opinioni e desideri dei ragazzi, rendendoli protagonisti attivi dell’evento.Tra le principali attività ci sarà lo, per offrire colloqui individuali con i recruiter delle aziende partecipanti."Siamo entusiasti di dare il via a questa iniziativa qui a Verona" ha dichiarato: "Con ‘C’è Posto per Te’ rendiamo i Servizi per il Lavoro più accessibili, moderni e vicini alle persone. L’iscrizione ai colloqui permette ai cittadini dio crescita professionale".Percorsi di orientamento ("Conosco e Mi conosco", "Mi preparo", "Mi propongo")Laboratori su competenze, tirocinio, autoimpiego e stereotipi di genereWorkshop dedicati a giovani, famiglie e persone in condizioni di svantaggioServizi come CV Review Express, info desk, video tutorial, bacheca offerte e l’escape room "Skill Upgrade"