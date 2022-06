Orsero ha avviato un programma di acquisto di azioni proprie

Orsero

Orsero

(Teleborsa) -ha comunicato l’in esecuzione di quanto deliberato dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti tenutasi in data 28 aprile 2022.Tale programma, come i precedenti, rappresenta un’opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni di legge e in particolare, con lo scopo di dotare la Società di uno stock di azioni proprie propedeutico all’eventuale impiego delle azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie, fermo restando che la Società si riserva la facoltà di destinare le azioni in portafoglio della stessa al servizio delle altre finalità consentite dalle vigenti disposizioni di legge nell’interesse della Società medesima.Le operazioni di acquisto di azioni in attuazione del programma avverranno nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti e con le modalità e nei limiti operativi previsti dalla delibera sopra richiamata, e precisamente, fermi i limiti di legge, gli acquisti avranno a oggetto massime complessive 150.000 azioni ordinarie Orsero, prive di indicazione del valore nominale, per un controvalore massimo di 2.000.000 euro.Il programma di acquisto avrà inizio in data 10 giugno 2022 e avrà durata fino al 31 agosto 2022.Al 10 giugno, Orsero detiene in portafoglio 327.514 azioni proprie, pari al 1,85% del capitale sociale. Le società controllate non detengono azioni della controllante.Intanto, sul listino milanese, si muove al rialzo, che si attesta a 11,84 euro, con un aumento dell'1,89%.