Veicoli commerciali giù per il quarto mese: flop incentivi elettrico

(Teleborsa) -(autocarri fino a 3,5 t di peso), che registra a maggio un totale dirispetto ai 17.847 dello stesso mese 2021. E' quanto emerge dalle stime del Centro Studi e Statistiche UNRAE.Il cumulato deicontarispetto alle 80.925 del periodo gennaio -maggio 2021.L’apertura della piattaforma per l’accesso agli, avvenuta lo scorso 25 maggio, non ha avutosul mercato dei veicoli commerciali. Ildi euro messo a disposizione deia fronte di rottamazione, è ancora praticamente integro: le prenotazioni hanno impegnato una quota di poco superiore a 400 mila euro."Come già pronosticato la scelta di escludere dai benefici i veicoli a combustione tradizionale, che oggi con il 98,5% coprono la quasi totalità del mercato dei veicoli commerciali, rende molto esigua la platea dei veicoli incentivati, e soprattutto riduce il numero delle possibili rottamazioni, ritardando il ricambio del parco circolante che anche in questo comparto è tra i più vecchi d’Europa, con un’età media che ha raggiunto i 14 anni", commenta il Presidente dell’UNRAEL’analisi della struttura del mercato del 1° quadrimestre evidenzia che i veicoli a benzina raddoppiano i volumi ed arrivano al 6,9% del totale , il diesel perde oltre 10 punti, al 74,9% di quota, il metano scende all’1,6%, mentre il Gpl rimane stabile al 2,7% di share. I veicoli ibridi più che raddoppiano la quota, all’11,9% delle preferenze; gli elettrici puri salgono all’1,5%.