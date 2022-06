Pharmanutra acquisisce Akern per oltre 12 milioni di euro

PharmaNutra

(Teleborsa) -, azienda quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore degli integratori di minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni, hacon Red Lions S.p.A., Jacopo Talluri e Liside S.r.l. per, società attiva nella ricerca, sviluppo, produzione e vendita di strumentazioni e software medicali per il monitoraggio della composizione corporea con tecniche di bio-impedenza.Ilè pari aed è anche previsto il riconoscimento di unai venditori fino ad unal raggiungimento di obiettivi legati all'EBITDA e al margine industriale di Akern, calcolati sulla base dei risultati degli esercizi 2022, 2023 e 2024."L'acquisizione di Akern rappresenta une una tappa fondamentale di implementazione delle strategie di sviluppo delineate - ha commentato il presidente- Akern è una società che genera cassa con un business in crescita che ci permetterà di realizzare sinergie strategiche che si tradurranno a partire dal 2023 in un potenziamento e una diversificazione delle linee di business"."PharmaNutrabeneficiando dell'esperienza di un'azienda italiana da oltre 40 anni punto di riferimento per l'analisi bioimpedenziometrica e al contempo garantirà ad Akern un consolidamento sul mercato nazionale ed estero grazie alla rete di distributori del gruppo - ha aggiunto - Una sinergia volta a incrementare in modo esponenziale la competitività, garantendo".Ildell'operazione, condizionato anche alla Golden Power, avverrà in; il primo, previsto per luglio 2022, avrà ad oggetto la compravendita delle quote di proprietà di Red Lions e di Jacopo Talluri, rappresentative, rispettivamente, del 72,96% e del 13,52% del capitale e il secondo, previsto per dicembre 2022, avrà ad oggetto la compravendita della quota di proprietà di Liside, rappresentativa del restante 13,52% del capitale sociale di Akern.