PharmaNutra, strong Buy di TP ICAP Midcap con accelerazione negli USA

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ribadisce il proprio "" sul titolo, azienda quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore degli integratori di minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni, confermando il target price di 74 euro per azione (upside potenziale del 48%).Gli analisti evidenziano che,per Pharmanutra. I dati del terzo trimestre recentemente pubblicati dall'azienda mostrano un fatturato di 700.000 euro da inizio anno nella regione (di cui 430.000 euro solo nel terzo trimestre). Da allora, SiderAL ha continuato a scalare la classifica degli integratori di ferro più venduti suUS, confermandosi il prodotto in più rapida crescita nella sua categoria.In meno di un mese è passato dall'84esimo al 73esimo posto tra gli integratori di ferro sulla piattaforma, con un indice di soddisfazione costantemente elevato (4,6 stelle). Nonostante un posizionamento di prezzo premium (in media 8,6 volte superiore a compressa rispetto ai primi 72 prodotti in classifica), giustificato dalla sua superiorità clinicamente dimostrata in questo segmento altamente competitivo,"Pharmanutra, dato il suo forte potenziale di rivalutazione - si legge nella ricerca - Con il suo perimetro storico che continua a crescere a un ritmo a due cifre e con contributi significativi attesi dai nuovi progetti (USA, Cina) nei prossimi mesi e anni, tutti gli ingredienti sembrano essere presenti affinché questo potenziale si concretizzi, considerando lo sconto mostrato dal titolo rispetto alle sue medie quinquennali (35-40%), ai suoi competitor quotati (22-32%) e ai multipli delle transazioni (35-47%)".