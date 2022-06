Trasporti, botta e risposta Giovannini-filiera su incentivi Marebonus e Ferrobonus

(Teleborsa) - Il Ministro dei Trasportidegli incentivi alle imprese della logistica, i cosiddetti, che sostengono l'intermodalità del trasporto merci e complessivamente costano 2 miliardi alle casse dello Stato. Incentivi che il titolare del MIMS avrebbe definito, proponendo un ripensamento ed una sostituzione con altre tipologie di intervento. Ma le sue, che conta su questo supporto e ribadisce l'importanza di mantenere l'incentivo.A proposito del Marebonus e Ferrobonus, il titolare del MIMS ha affermato "ora dobbiamo" ed ha aggiunto "è necessarioper allocare i finanziamenti, perché "magari ci vengono altre idee più brillanti. Non ho qualcosa contro il marebonus ma penso adando incentivi a chi è ancora in bilico"."Il ministro non può aver rilasciato affermazioni tanto in contrasto con la politica concordata dal Governo con le federazioni dell’autotrasporto, ha replicato, presidente di, sottolineando "occorre ricordare che ben due Presidenti della Repubblica (Ciampi e Napolitano), oltre a un Commissario europeo (Loyola De Palacyo), avevano più volte sostenuto. Le stesse autorità europee definirono, già nel 2006, la legge italiana come una best practice da prendere a riferimento".Uggè ricorda come lo stesso Giovannini abbia condiviso la norma di, una misura inserita nell’intesa sottoscritta lo scorso marzo. Certo, qualche cambiamento sarebbe necessario - ammette il presidente di Conftrasporto - Proprio seguendo la linea indicata dallo stesso ministro, occorrerebbe ad esempio, e non a chi gestisce l’armamento. Però una cosa è certa:, se non addirittura potenziati. La ragione è che i traffici via mare e treno sono incrementati e le strade sono al collasso”.