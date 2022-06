Adobe, guidance deludente su impatto Russia e FX

Adobe

(Teleborsa) -, software house statunitense quotata al Nasdaq, ha raggiunto undi 4,39 miliardi di dollari nel(terminato il 3 giugno 2022), che rappresenta una crescita del 14% anno su anno o del 15% a valuta costante. L'utile netto non GAAP è stato di 1,59 miliardi di dollari, mentre l'è stato di 3,35 dollari su base non GAAP. Il mercato, secondo dati Refinitiv, si aspettava un utile di 3,31 dollari su ricavi per 4,34 miliardi di dollari"Abbiamo ottenuto un altro trimestre di ottimi risultati finanziari, cona dimostrazione della forza dei flussi di entrate in crescita e della disciplina finanziaria di Adobe - ha affermato il CFO Dan Durn - Il nostro modello operativo continua ad alimentare una crescita costante, consentendo all'azienda di investire in soluzioni cloud leader di categoria e innovazioni emergenti che stanno guadagnando terreno sul mercato".Adobe ha fornito una, sulla quale pesano: l'aumento delle aliquote fiscali; l'impatto della guerra in corso in Ucraina e la decisione di Adobe di cessare tutte le nuove vendite in Russia e Bielorussia; un aumento del vento contrario dai cambi valutari di 175 milioni di dollari nei ricavi del terzo e quarto trimestre.Per l'intero anno fiscale,13,50 dollari diper azione su 17,65 miliardi di dollari di. Gli analisti, secondo dati Refinitiv, si aspettavano 13,66 dollari di EPS rettificato e ricavi per 17,85 miliardi di dollari. A dicembre la guidance per l'anno fiscale 2022 era di 13,70 dollari di utili per azione rettificati e di 17,90 miliardi di dollari di entrate.