Milano 16:30
43.359 -0,50%
Nasdaq 16:30
25.610 -0,23%
Dow Jones 16:30
47.677 +0,25%
Londra 16:30
9.655 +0,14%
Francoforte 16:29
24.093 -0,29%

Timida Wall Street in avvio in attesa della Fed

(Teleborsa) - Avvio sottotono per i listini a stelle e strisce in attesa dell’annuncio sui tassi di interesse da parte del FOMC a valle della riunione di politica monetaria iniziata ieri. Gli operatori al momento, secondo lo strumento FedWatch del CME, prezzano una probabilità dell’89,9% per un taglio dei tassi di 25 punti base. Maggiori dubbi invece su una mossa simile nella prossima riunione di gennaio, per la quale le probabilità di un’ulteriore sforbiciata si attestano solo al 21%.

Il Focus di oggi sarà rivolto anche alla conferenza stampa del presidente Jerome Powell.

Sul fronte macroeconomico, il Bureau of Labour Statistics americano ha segnalato che i costi retributivi per i lavoratori sono aumentati dello 0,8%, al netto della stagionalità, nel terzo settembre 2025, inferiore alle attese degli analisti, che attendevano un +0,9%. Stipendi e salari sono aumentati dello 0,8% e i costi dei benefit sono aumentati dello 0,8% da giugno 2025.

Attesi più tardi nel pomeriggio i dati sulle scorte di petrolio settimanali.

Tra i titoli interessati da annunci, Adobe ha lanciato oggi Adobe Photoshop, Adobe Express e Adobe Acrobat per ChatGPT, rendendo accessibili le sue app creative e di produttività agli 800 milioni di utenti della piattaforma.

Guardando ai primi scambi di Wall Street, il Dow Jones è sostanzialmente stabile e si posiziona su 47.546 punti; sulla stessa linea, resta piatto l'S&P-500, con le quotazioni che si posizionano a 6.834 punti. In frazionale calo il Nasdaq 100 (-0,2%); con analoga direzione, poco sotto la parità l'S&P 100 (-0,11%).

In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti beni industriali (+0,70%) e beni di consumo secondari (+0,57%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto informatica, che riporta una flessione di -0,64%.
