Timida Wall Street in avvio in attesa della Fed

(Teleborsa) - Avvio sottotono per i listini a stelle e strisce in attesa dell’annuncio sui tassi di interesse da parte del FOMC
a valle della riunione di politica monetaria iniziata ieri. Gli operatori al momento, secondo lo strumento FedWatch del CME, prezzano una probabilità dell’89,9% per un taglio dei tassi di 25 punti base
. Maggiori dubbi invece su una mossa simile nella prossima riunione di gennaio, per la quale le probabilità di un’ulteriore sforbiciata si attestano solo al 21%.
Il Focus di oggi sarà rivolto anche alla conferenza stampa del presidente Jerome Powell
.
Sul fronte macroeconomico, il Bureau of Labour Statistics americano ha segnalato che i costi retributivi per i lavoratori
sono aumentati dello 0,8%, al netto della stagionalità, nel terzo settembre 2025, inferiore alle attese degli analisti, che attendevano un +0,9%. Stipendi e salari sono aumentati dello 0,8% e i costi dei benefit sono aumentati dello 0,8% da giugno 2025.
Attesi più tardi nel pomeriggio i dati sulle scorte di petrolio settimanali
.
Tra i titoli interessati da annunci, Adobe
ha lanciato oggi Adobe Photoshop, Adobe Express e Adobe Acrobat
per ChatGPT, rendendo accessibili le sue app creative e di produttività agli 800 milioni di utenti della piattaforma.
Guardando ai primi scambi di Wall Street
, il Dow Jones
è sostanzialmente stabile e si posiziona su 47.546 punti; sulla stessa linea, resta piatto l'S&P-500
, con le quotazioni che si posizionano a 6.834 punti. In frazionale calo il Nasdaq 100
(-0,2%); con analoga direzione, poco sotto la parità l'S&P 100
(-0,11%).
In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti beni industriali
(+0,70%) e beni di consumo secondari
(+0,57%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto informatica
, che riporta una flessione di -0,64%.