Covid, via l'isolamento per i positivi? Ecco cosa dicono gli esperti

(Teleborsa) -. Secondo quanto annunciato dal sottosegretario alla Salutel'isolamento domiciliare potrebbe essere abolito e si aprirà una fase di "necessaria convivenza col Covid".Undomiciliare - ha aggiunto -. "Credo che siamo molto vicini a questo traguardo, cioè lo stop all'isolamento domiciliare per i positivi. D'altronde l'obiettivo è quello della convivenza con il virus e se parliamo di convivenza non possiamo che rimuovere anche l'isolamento per i positivi", ha commentato Costa aggiungendo ",che sarebbe un ulteriore passo verso la normalità".Ma glise allentare tutti i vincoli o mantenere un periodo di monitoraggio. Si duce contrario ad un "liberi tutti" il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici,i, il quale consigliae ricorda che "i positivi stanno aumentando e la diminuzione dei ricoveri sta frenando; la circolazione del virus è molto alta, e da oggi non ci sono più le mascherine obbligatorie e quindi la".Contrario all'ipotesi anche l'infettivologo, che afferma "manterrei ancora abbastanza il. I numeri degli ultimi giorni, a partire dai dati dell'ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe , non possono infatti lasciarci tranquilli e indicano un'inversione di trend della pandemia, con i contagi ed i decessi che hanno ripreso a salire. Siamo cioè di fronte ad una, dettata dalla variante più infettiva Omicron 5, e non siamo in grado di dire ora quale potrà essere la ricaduta sugli ospedali, quindMa non la pensa come i colleghi l'infettivologo del Policlinico Gemelli di Roma, il quale ritiene che "sia una, ciò tenuto anche conto che la malattia, allo stato attuale e non nella forma grave, è simile ad altre malattie respiratorie. Bisogna insomma".Frattanto,del Ministero della Salute ha rilevatoda Covid nelle ultime 24 ore ed undalle 48 precedenti, su 194.676 tamponi effettuati, con un tasso di positività in aumento al 18,7%.