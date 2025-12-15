Commercialisti, il questionario dell’Unione Giovani: abusivismo, comunicazione e Ordini

(Teleborsa) - Per la quasi totalità dei dottori commercialistiOltre la metà degli iscritti dichiara dimaUn dato che si accompagna a un ulteriore elemento critico:mentrepenale o la diffida nei confronti dell’abusivo.È quanto emerso daltra i propri iscritti e presentato nel corso del Forum tenutosi lo scorso 12 dicembre a Padova, presso il Conservatorio Pollini.Dall’indagine emerge anche: circa un terzo dei commercialisti utilizza iper promuoversi tra potenziali clienti e colleghi. Sul piano della percezione delle regole, il codice deontologico è considerato dal 56 per cento degli intervistati più come un vincolo, legato al dovervi sottostare in quanto iscritti, che come una forma di tutela, soprattutto in confronto con soggetti non ordinistici.Quanto al ruolo degli Ordini territoriali, nella maggior parte dei casituttavia, per il 45% degli iscritti tale attenzione non risulta sufficiente. Inoltre, gran parte degli iscritti valuta in misura insufficiente l’operato del proprio Ordine nella costruzione di rapporti efficaci con gli uffici, dall’Agenzia delle Entrate a Inps e Inail, fino ai Tribunali."I dati ci dicono che l’abusivismo continua a colpire la categoria e che, quando si segnala, troppo spesso non si ottiene una risposta efficace", evidenzia. "Serve rafforzare i canali di segnalazione e rendere più incisive le azioni, lavorando insieme a Ordini, Consiglio nazionale e istituzioni". Al tempo stesso, i giovani chiedono Ordini più presenti: "Dal Questionario e anche dal confronto, nel corso del Forum, con i presidenti degli Ordini territoriali e con alcuni candidati alla presidenza iscritti all’Unione,È il segno della necessità di un rinnovamento oggi avvertita con maggiore forza rispetto al passato", continua Cataldi.Al Forum, introdotto da(segretario Unione), sono intervenuti(assessora del comune di Padova),(consigliere Cndcec),(presidente Cassa Dottori Commercialisti),(vicepresidente Cassa Ragionieri),(direttore generale Servizi Professionali e Formazione Il Sole 24 Ore) e(presidente Fondoprofessioni),(presidente Confprofessioni).I panel di confronto hanno visto, tra gli altri, la partecipazione di(presidente Fondazione Centro Studi Unione), dei presidenti Odcec(Torino),(Roma),(Padova),(Treviso) ed(L’Aquila e Sulmona). Sono intervenuti inoltre, per l’Unione,All’ultimo panel sull’impegno dell’Unione negli Ordini locali hanno infine preso parte i candidati alla presidenza di