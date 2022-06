Fincantieri costruirà terza fregata Constellation per la US Navy

Fincantieri

(Teleborsa) -, uno dei principali complessi cantieristici al mondo, ha reso noto che laha annunciato l'che assegna alla controllata americana di Fincantieri, Marinette Marine (FMM), la, che si chiamerà USS Chesapeake (FFG-64). Il valore dell'opzione contrattuale è di circa 536 milioni di dollari.Il programma "Constellation" è stato assegnato nel 2020 a FMM, con un contratto per la prima fregata con l'opzione per 9 ulteriori navi, oltre al supporto postvendita e l'addestramento degli equipaggi, del. Nell''ambito del programma, la US Navy prevede la costruzione di ulteriori 10 unità, per un totale di 20.Fincantieri ha sottolineato di averper consentire la costruzione di ben due fregate ogni anno.