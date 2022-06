Perugia, ultimato restauro cattedrale sostenuto da Plenitude e Cucinelli

Eni

(Teleborsa) -, e verranno presentati oggi alle 19.00 in Piazza IV Novembre, i iniziati a luglio 2021 . Gli interventi hanno beneficiato dele sono stati realizzati grazie al sostegno economico dellache con il progetto CappottoMio, oltre a realizzare i lavori con i suoi partner, ha acquistato il credito derivante dalla detrazione fiscale al 90%.All'evento intervengono, amministratore delegato di Plenitude, società controllata dache integra la produzione da rinnovabili, la vendita di gas e luce, i servizi energetici e un ampia rete di punti di ricarica per veicoli elettrici.è stata condotta con unae ha interessato: la parte sopraelevata in mattoni; le tre edicole; il pulpito in marmo di Carrara; il portale monumentale della facciata orientale su disegno di Pietro Carattoli e quello su Piazza IV Novembre di Galeazzo Alessi; la Loggia di Braccio; la statua bronzea di papa Giulio III; il campanile; le cortine murarie ornamentali in pietra d'Assisi, i basamenti, la seduta e la scalinata in travertino; la Cappella in mattoni del Battistero; il Portale del Giubileo; le specchiature della Cappella dello Spirito Santo; le bifore e le trifore, le vetrate e il rosone."Uno dei punti cardine della nostra strategia di sostenibilità (ESG) è- ha affermato Stefano Goberti - Questo progetto racchiude in sé tutti gli elementi essenziali di tale approccio: abbiamo investito su partnership di valore coinvolgendo tutte le professionalità necessarie per poter restituire alla comunità perugina un simbolo di profondo rilievo storico e religioso. Siamo orgogliosi di aver contribuito allamettendo al servizio della comunità le best practice maturate in ambito di riqualificazione degli edifici anche attraverso le importanti misure previste dal governo"."Mi è sempre piaciuto pensare che conservando i nostri monumenti conserviamo, per certi versi, noi stessi, e gettiamo le fondamenta del nostro futuro - ha commentato Brunello Cucinelli - Oggi si inaugura il restauro di un monumento celebre, simbolo non soltanto religioso per i perugini e per l'Italia tutta. Ho imparato dalla mia famiglia, e dalla campagna, che ogni buona azione è come un seme che non manca mai di dare buoni frutti. Per questoalla grande come alla piccola scala, pubblica e privata, poiché, come dicevano i miei stimati greci, se terrai in ordine e ben conservato l'ingresso della tua casa, anche la tua città sarà sempre ben conservata".