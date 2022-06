L'indice delle società High Tech italiane brillante (+2,40%), brilla Eems

comparto tecnologico a Milano

Exprivia

(Teleborsa) - Exploit del, preannunciato da un andamento tutto in salita dell'Ilha aperto a quota 121.781,3, balzando del 2,40% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l', avanza di 10 punti, dopo un avvio a quota 660.Tra le azioni più importanti dell'indice tecnologia di Milano, apprezzabile rialzo per, in guadagno del 2,41% sui valori precedenti.Tra i titoli adel comparto tecnologia, punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale del 3,01%.Denaro su, che registra un rialzo del 2,91%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dell'1,12%.Tra le azioni del, bene, con un rialzo del 3,56%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 2,88%.Buona performance per, che cresce del 2,43%.