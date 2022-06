Promotica, assemblea approva bilancio e destinazione utile

Promotica

(Teleborsa) -degli azionisti di, società quotata su Euronext Growth Milan e agenzia loyalty specializzata nella realizzazione di soluzioni marketing per aumentare le vendite, la fidelizzazione e la brand advocacy, had'esercizio al 31 dicembre 2021 e la proposta del CdA dipari a 1.223.397,97 euro, come segue: 699,89 euro alla riserva legale, raggiungendo così il quinto del capitale sociale; 51.701,68 euro alla riserva utili su cambi non realizzati; 1.170.996,40 euro alla riserva straordinaria.I soci hanno nominato ilper gli esercizi 2022-2024 e deliberato di conferire allaRia Grant Thornton l'incarico di revisione legale dei conti del bilancio per gli esercizi 2022-2024 (compreso le relazioni semestrali consolidate).