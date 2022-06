La separazione della rete TIM al centro della relazione dell'Organo di Vigilanza

TIM

(Teleborsa) - E' stata presentata oggi ladell'nell’ambito della tutela dei principi di non discriminazione e parità di trattamento. Assieme al Presidente dell'OdV,, il Direttore Generale DG Connect della Commissione Europea, in collegamento da Bruxelles,, Commissaria dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,, Vice Capo di Gabinetto del MISE, e, Amministratore Delegato diNel corso del 2021, l’Organo di Vigilanza ha continuato anelle attività diagli altri operatori nei processi didei servizi di accesso regolati, anche attraverso opportuni indicatori (KPI) che hanno consentito di verificare il rispetto dei principi di non discriminazione. Al centro del dibattito quest'anno le prospettive di, che si rifletteranno inevitabilmente sugli obiettivi e sulle attività dell’Organo di Vigilanza, che dovranno di conseguenza essere adeguate nell’ambito di un percorso condiviso con l’Autorità e TIM. ""Il mondo delle TLC è al centro del dibattito e il futuro della rete di accesso è tutto da scrivere", ha affermato il Presidente dell'Organi di Vigilanza, aggiungendo che ci troviamo in unoe, dinanzi alle considerazioni di carattere industriale, non bisogna mettere in secondo piano la tutela del libero mercato, della competitività, dei consumatori e la garanzia di collegamenti e servizi di qualità.L'Ad di TIM Pdal canto suo ha assicurato "direi decisivo, nel lungo percorso di trasformazione della: la separazione proprietaria dell'intera rete di accesso del Gruppo (NetCo), sulla base di un piano che verrà annunciato agli investitori il prossimo 7 luglio 2022".Labriola ha detto cheed ha spiegato che la separazione degli asset di TIM in rete (NetCo) e servizi (ServCo) hadi carattere industriale, che hanno a che fare con"Il comparto dei servizi è caratterizzato da dinamiche competitive incompatibili con i lunghi periodi di recupero degli investimenti infrastrutturali", ha spiegato il manager, aggiungendo "noi fino ad oggi abbiamo dovuto tenere conto del mercato retail ma anche delle esigenze del mercato wholesale, senza certezze sul ritorno degli investimenti a causa dell'elevata pressione regolamentare". Laporterà dunque, maggiore flessibilità commerciale per il Retail e maggiore prevedibilità e stabilità dei ritorni il Wholesale."Non ci separiamo per cercare un 'dividendo regolamentare' su cui si sono arenati tanti progetti del passato. Tuttavia, è nell'ordine delle cose che la nuova analisi coordinata dei mercati dell'accesso, avviata da AGCom nel 2020, dovrà tener conto del nuovo modello di separazione verticale di TIM e delle sue conseguenze in termini di semplificazione delle attuali regole retail e wholesale", ha cocluso Labriola.