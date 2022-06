Fed: Powell, impegno totale per ridurre inflazione. Economia forte

(Teleborsa) - Il, oggi in audizione alla Camera - dopo quella di ieri al Senato - ha ribadito che gli Stati Uniti hanno un'economia "molto forte" che si è "ripresa pienamente".Durante la sua testimonianza davanti alla commissione per i Servizi finanziari della Camera, Powell ha detto che l'inflazione, negli Stati Uniti, "è la conseguenza di una domanda molto forte" e che la Fed "sta usando gli strumenti a disposizione" per frenarla.Il governatore ha, poi, detto che "è possibile avere un forte mercato del lavoro mentre si riduce l'inflazione".