Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale, il 24 giugno a Roma ModArt e Premio Margutta

(Teleborsa) - Venerdì 24 Giugno 2022, alle ore 20:30 in via Margutta, durante la, in una serata ricca di arte e spettacolo, verrà conferito ile giunto alla sua XXI edizione. Presidente Onorario del premio Margutta è il. ModArt e Premio Margutta 2022 è realizzato con il contributo dellainsignito del Premio Margutta per l'Arte nell'anno 2020."La 21esima edizione del Premio Margutta, che sono felice di sostenere anche quest'anno, – commenta– testimonia la centralità della città di Roma per coloro i quali riconoscono il valore dell'arte, dello spettacolo e della cultura in genere, valore che oggi più che mai è necessario riaffermare e promuovere quale reazione costruttiva e salvifica alla crisi geopolitica ed economica che ci troviamo, purtroppo, a dover affrontare. L'evento "ModArt e Premio Margutta", ideato da Giovanni Morabito della Galleria 'Monogramma arte contemporanea', ha inoltre il merito di far rivivere l'iconica Via Margutta, che è stata a Roma, assieme al Tridente, il palcoscenico privilegiato di artisti e intellettuali. Un mio particolare apprezzamento va al Premio per la sezione Arte conferito in questa edizione al Maestro, ed amico, Ugo Nespolo, al quale la Fondazione Terzo Pilastro, su mio impulso, nel 2016 ha dedicato una grande mostra antologica al Museo di Palazzo Valle a Catania".L'evento ha il patrocinio della Regione Lazio e dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Roma. La serata sarà condotta dalla presentatrice, autrice e fashion reporterDurante la serata, si esibirà, dal vivo, la cantanteIl, da sempre simbolo di creatività e fecondità intellettiva, rappresentato da una scultura realizzata dall'artista Angela Pellicanò, sarà consegnato per il 2022 a: Ministro(categoria istituzioni); Nancy Brilli (teatro); Enzo Garinei (carriera); Giuseppina Di Foggia (imprenditoria); Grazia Di Michele (musica); Davide Vecchi (informazione); Francesca Fagnani (televisione); Ugo Nespolo (arte); Accademia del Lusso (moda); Alessandro Di Carlo (teatro).è un confronto tra due filosofie artistiche, Moda e Arte, intimamente connesse da contaminazioni e ispirazioni vicendevoli. Per la, la cui regia è di Luigi Galasso, sfileranno gli abiti della Accademia del Lusso. La, coordinata da Monogramma arte contemporanea di via Margutta 102, direttore artistico Giovanni Morabito, omaggerà i premiati con dei disegni degli artisti della galleria: Giuseppe Amorese, Marco Ginoretti e Massimo Schito. La galleria, presenterà la performance di Angela Deangelis e Mauro Barreras. Fra i sostenitori dell’evento ModArt premio margutta, la società Napolitano.Durante la serata verranno presentati i fotografi della, le cui fotografie sono esposte presso Monogramma arte contemporanea. Anche in questa edizione, il premio Margutta ha deciso di coinvolgere il mondo dei social, in collaborazione con la società Boomsight, l'evento verrà trasmesso in diretta streaming sui canali Instagram sulla pagina Facebook Premio Margutta.Le acconciature ed il trucco delle modelle saranno curate da Marcello Montalbano e Tina Chiera.